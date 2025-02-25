Минфин: возвращение иностранных компаний возможно с разрешения правкомиссии

Иностранные компании из недружественных государств смогут вернуться на российский рынок только после получения разрешения правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя Минфина.

Он уточнил, что при принятии решений комиссия будет ориентироваться на мнение профильных ведомств. Это условие закреплено в указах президента РФ №618 и №81, регулирующих сделки с активами и дополнительные меры для финансовой стабильности. Указы касаются как продажи бизнеса, так и его возвращения в Россию.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что российским производителям должны быть предоставлены преимущества при возвращении иностранных компаний на рынок, но с соблюдением требований Всемирной торговой организации. Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров говорил, что правительство будет «рассматривать возвращение тех, кто убежал, так же пристально, как они это сделали в 2022 году».