Главные новости за 27 февраля. Ростов-на-Дону и область

Работники чалтырьского хозяйства пожаловались Юрию Слюсарю на разграбление. Неизвестные поджигают их имущество и оказывают юридическое давление.

В Ростове теплоход банкрота пытаются продать на торгах за 81 млн рублей. Судно «СТ-1327», принадлежащее компании-банкроту «Мак-Транспорт».

Суд признал банкротом «Регионвтормет» из Новошахтинска. В суд с заявлением о признании предприятия банкротом обратилось ООО «Рыков групп».

Уголовное дело об истязании младенца в Азове передали в суд. Девочку изъяли у матери.

Экс-мэра Зернограда Ирину Полищук отправили под домашний арест. Такое решение приняла Апелляция.

Суд отклонил иски налоговой на 500 млн рублей к бизнесмену Вадиму Варшавскому. Два иска на сумму 554,4 млн руб. были выдвинуты против бывшего депутата Госдумы и ростовского предпринимателя.

В Ростове опровергли информацию об увольнении замминистра здравоохранения. Елена Теплякова продолжает исполнять свои должностные обязанности.

В Ростове сменился платежный агент по ЖКУ. Новый контракт заключили с ООО «Лаборатория Цифрового Развития».

СБУ выдвинула заочное обвинение Юрию Слюсарю. Ему в вину ставят работу в качестве гендиректора российской «Объединенной авиастроительной корпорации».

Более четверти ростовчан берут кредиты на отпуск. В среднем дончане откладывают по 15 тыс. руб. в месяц.