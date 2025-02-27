Главные новости за 27 февраля. Ростов-на-Дону и область
Работники чалтырьского хозяйства пожаловались Юрию Слюсарю на разграбление. Неизвестные поджигают их имущество и оказывают юридическое давление.
В Ростове теплоход банкрота пытаются продать на торгах за 81 млн рублей. Судно «СТ-1327», принадлежащее компании-банкроту «Мак-Транспорт».
Суд признал банкротом «Регионвтормет» из Новошахтинска. В суд с заявлением о признании предприятия банкротом обратилось ООО «Рыков групп».
Уголовное дело об истязании младенца в Азове передали в суд. Девочку изъяли у матери.
Экс-мэра Зернограда Ирину Полищук отправили под домашний арест. Такое решение приняла Апелляция.
Суд отклонил иски налоговой на 500 млн рублей к бизнесмену Вадиму Варшавскому. Два иска на сумму 554,4 млн руб. были выдвинуты против бывшего депутата Госдумы и ростовского предпринимателя.
В Ростове опровергли информацию об увольнении замминистра здравоохранения. Елена Теплякова продолжает исполнять свои должностные обязанности.
В Ростове сменился платежный агент по ЖКУ. Новый контракт заключили с ООО «Лаборатория Цифрового Развития».
СБУ выдвинула заочное обвинение Юрию Слюсарю. Ему в вину ставят работу в качестве гендиректора российской «Объединенной авиастроительной корпорации».
Более четверти ростовчан берут кредиты на отпуск. В среднем дончане откладывают по 15 тыс. руб. в месяц.