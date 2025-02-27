Уголовное дело об истязании младенца в Азове передали в суд

СУ Следственного комитета Ростовской области утвердило обвинение 31-летней жительнице Азова, подозреваемой в истязании собственной дочери. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, в течение длительного времени фигурантка избивала и морила голодом девочку 2023 года рождения, не давала ей одежды. Подозреваемая совершала преступление у себя дома и в гостях у родственников.

В настоящее время обвиняемая содержится под стражей. Ребенка изъяли из семьи. Уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ передали для рассмотрения в суд.

Дмитрий Ковалевский