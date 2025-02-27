В Ростове опровергли информацию об увольнении замминистра здравоохранения
Первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова продолжает исполнять свои должностные обязанности, сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе администрации региона.
Фото: Елена Теплякова / vk.com
«Факт написания заявления Елены Тепляковой об увольнении по собственному желанию не подтверждается»,— отметили в правительстве Ростовской области.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что с поста первого заместителя министра здравоохранения Ростовской области ушла по собственному желанию Елена Теплякова.
Елена Теплякова стала заместителем министра здравоохранения Ростовской области в 2001 году.