В Ростове опровергли информацию об увольнении замминистра здравоохранения

Первый заместитель министра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова продолжает исполнять свои должностные обязанности, сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Теплякова / vk.com Фото: Елена Теплякова / vk.com

«Факт написания заявления Елены Тепляковой об увольнении по собственному желанию не подтверждается»,— отметили в правительстве Ростовской области.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что с поста первого заместителя министра здравоохранения Ростовской области ушла по собственному желанию Елена Теплякова.

Елена Теплякова стала заместителем министра здравоохранения Ростовской области в 2001 году.

Тат Гаспарян