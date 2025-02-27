Работники чалтырьского хозяйства пожаловались Юрию Слюсарю на разграбление

Сотрудники предприятия АО «Колхоз им. Мясникияна» из Чалтыря записали видеообращение к врио губернатора Юрию Слюсарю. На записи они пожаловались на продолжающиеся в течение нескольких лет разорительные нападки на хозяйство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети АО «Колхоз им. Мясникияна» Фото: соцсети АО «Колхоз им. Мясникияна»

По их словам, летом 2014 года неизвестные подожгли телятник, что привело к гибели почти всего молодняка. Затем, перед уборкой урожая, сгорели 90% озимой пшеницы в полях. Осенью 2018 года недоброжелатели сожгли сенник с 2 тыс. т корма для животных. В 2021 году — произошел пожар на заводе, оставивший без работы 50 человек.

Позже — началось юридическое давление на «Колхоз». Прошли допросы и обыски у акционеров, предприримались попытки надавить на рабочих, чтобы те написали заявление в полицию об ущемлении их прав начальством. Все это принесло предприятию многомиллионные убытки и нарушило его работу.

«Все действия направлены на моральное подавление людей. Иначе как объяснить обыски в 6 утра у более чем 20 человек простых акционеров с участием сотни сотрудников из области, массовые допросы с оказанием давления и постоянные уговоры со стороны сотрудников написать заявление на руководителя?», — возмущаются сотрудники предприятия.

Рабочие утверждают, что неоднократно обращались в правоохранительные органы. Однако уголовное дело возбудили только по факту одного поджога, а виновных — не нашли. В 2024 году суд отстранил от работы руководителя «Колхоза» Матеоса Хатламаджияна, который — по словам сотрудников — сделал много полезного для сельхозпредприятия. Сотрудники попросили помощи у действующего главы региона в восстановлении справедливости.

Дмитрий Ковалевский