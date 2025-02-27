Более четверти ростовчан берут кредиты на отпуск

Только 73% ростовчан путешествуют, не привлекая кредитных средств. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Более трети (35%) жителей Ростова начинают копить на отпуск за год до поездки. В среднем дончане откладывают ежемесячно 15 тыс. руб.

На отдых привыкли откладывать 57% россиян. Средний по стране размер ежемесячных накоплений — 25,4 тыс. руб. Самая запасливая категория граждан — молодые люди: респонденты в возрасте до 24 лет откладывают по 31,4 тыс. руб. в месяц. При этом, 39% опрошенных выразили готовность экономить на еде, 52% — на жилье, 62% — на экскурсиях и досуге.

Дмитрий Ковалевский