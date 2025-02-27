В Ростове сменился платежный агент по ЖКУ

С 1 марта платежным агентом по оплате ЖКУ в Ростове станут ООО «Лаборатория Цифрового Развития» совместно с ООО «МРЦ». Об этом информирует пресс-служба администрации донской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Это повлечет за собой изменение лицевых счетов физлиц, однако банковские реквизиты предыдущего агента — ООО «Ростовские тепловые сети» — останутся прежними. Срокдоговора компании с ООО «РЦР» истекает 28 февраля. В пресс-службе компании предупредили граждан о возможнойактивности мошенников на этом фоне: не следует переходить по сторонним ссылкам и переводить деньги на сомнительные реквизиты.

В своем Telegram-канале врио главы администрации города Александр Скрябин обратил внимание на то, что в 2024 году «Ростовские тепловые сети» разрывали асфальт для проведения работ 172 раза, но не во всех случаях полотно затем приводили в должное состояние.

Дмитрий Ковалевский