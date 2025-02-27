Суд признал банкротом «Регионвтормет» из Новошахтинска

Арбитражный суд Ростовской области признал ООО «Регионвтормет» банкротом, говорится в сообщении Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев с даты опубликования сообщения об открытии конкурсного производства в отношении ООО "Регионвтормет"»,— говорится в сообщении.

Конкурсным управляющим общества утвержден Михаил Колбин. Из материалов дела следует, что в сентябре 2024 года в суд с заявлением о признании предприятия банкротом обратилось ООО «Рыков групп». Однако заявитель в суд не явился и представил ходатайство об отказе от заявления.

Позже в арбитражный суд поступило заявление от ККОО «Центр эффективного взыскания “Кредитор”». В ходатайстве заявитель указал, что судом признана недействительной сделка по перечислению денег ООО «Ростовский электрометаллургический завод» в пользу ООО «Регионвтормет» в размере 3,1 млн руб. Долг перешел Центру эффективного взыскания «Кредитор» по договору цессии. Данная сумма и послужила основанием введения в отношении должника процедуры наблюдения.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Регионвтормет» зарегистрировано в Новошахтинске в 2008 году. Уставный капитал общества — 20 тыс. руб. Бенефициар — владелец ряда предприятий в Саратовской и Ростовской областях по торговле ломом и отходами, а также подрядчика по ремонту и строительству автодорог ООО «Картель» — Евгений Крайненко. Последние финансовые данные ООО «Регионвтормет» датируются 2021 годом, когда чистая прибыль компании составила 54 тыс. руб., при этом кредиторская задолженность общества на тот момент составляла 16,5 млн руб.

Тат Гаспарян