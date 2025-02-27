Суд признал банкротом «Регионвтормет» из Новошахтинска
Арбитражный суд Ростовской области признал ООО «Регионвтормет» банкротом, говорится в сообщении Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев с даты опубликования сообщения об открытии конкурсного производства в отношении ООО "Регионвтормет"»,— говорится в сообщении.
Конкурсным управляющим общества утвержден Михаил Колбин. Из материалов дела следует, что в сентябре 2024 года в суд с заявлением о признании предприятия банкротом обратилось ООО «Рыков групп». Однако заявитель в суд не явился и представил ходатайство об отказе от заявления.
Позже в арбитражный суд поступило заявление от ККОО «Центр эффективного взыскания “Кредитор”». В ходатайстве заявитель указал, что судом признана недействительной сделка по перечислению денег ООО «Ростовский электрометаллургический завод» в пользу ООО «Регионвтормет» в размере 3,1 млн руб. Долг перешел Центру эффективного взыскания «Кредитор» по договору цессии. Данная сумма и послужила основанием введения в отношении должника процедуры наблюдения.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Регионвтормет» зарегистрировано в Новошахтинске в 2008 году. Уставный капитал общества — 20 тыс. руб. Бенефициар — владелец ряда предприятий в Саратовской и Ростовской областях по торговле ломом и отходами, а также подрядчика по ремонту и строительству автодорог ООО «Картель» — Евгений Крайненко. Последние финансовые данные ООО «Регионвтормет» датируются 2021 годом, когда чистая прибыль компании составила 54 тыс. руб., при этом кредиторская задолженность общества на тот момент составляла 16,5 млн руб.