Суд отклонил иски налоговой на 500 млн рублей к бизнесмену Вадиму Варшавскому

Арбитражные суд Москвы отклонил иски Федеральной налоговой службы к ростовскому бизнесмену Вадиму Варшавскому. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Два иска на сумму 554,4 млн руб. были выдвинуты против бывшего депутата Госдумы и ростовского предпринимателя. Первый иск суммой на 497,4 млн руб. подавала ФНС №4 по Москве. Второй — от УФНС по Волгоградской области на сумму 57,1 млн руб.

Долг Вадима Варшавского превышает 4,7 млрд руб. Сейчас фигурант уголовного дела отбывает срок за хищение кредитов, выделенных для Ростовского электрометаллургического завода.

62-летний Вадим Варшавский известен как основатель металлургической ГК «Эстар» (включала в себя около полутора десятков предприятий, в том числе Ростовский электрометаллургический завод). В Ростовской области Вадиму Варшавскому также принадлежали свиноводческие комплексы «Русская свинина». В 2005-2011 годах господин Варшавский был депутатом Госдумы РФ от региона.

Николай Аксенов