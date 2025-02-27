СБУ выдвинула заочное обвинение Юрию Слюсарю

Служба безопасности Украины заочно выдвинула обвинение врио губернатора Юрия Слюсаря. Об этом сообщает пресс-служба иностранного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Действующего главу региона обвиняют в «Пособничестве в ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц». В вину Юрию Слюсарю ставят работу в качестве гендиректора российской «Объединенной авиастроительной корпорации», которая поставляла самолеты для вооруженных сил России. Он руководил холдингом в период с 2019 года по ноябрь 2024 года.

«Он усилил производство и модернизацию боевых самолетов для бомбардировки Украины и с 24 февраля 2022 года обеспечил производство более 100 летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

СБУ информирует, что проводит «комплексные мероприятия для привлечения фигуранта к ответственности».

«Высокая оценка роли нашей боевой авиации. Служу России! Бояться теперь нечего — с Дона выдачи нет!», — прокомментировал решение СБУ врио губернатора в своих соцсетях.

Дмитрий Ковалевский