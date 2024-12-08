Арктика ступила на тонкий лед

Арктика может полностью освободится ото льда в течение трех лет. По одному из прогнозов ученых Гётеборгского университета, к 2027 году для планеты наступит «зловещее событие». Выдержки из исследования опубликовало издание Daily Mail. Освобождение Арктики ото льда приведет к экстремальным погодным явлениям, добавляют климатологи, таким как падение температуры до -20 градусов в Италии или лесные пожары в Скандинавии. Собеседники “Ъ FM” рассказали, что глобальное потепление и таяние арктических льдов может повлиять и на российский бизнес. Как именно? Выясняла Анна Кулецкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisi Niesner / Reuters Фото: Lisi Niesner / Reuters

«Зловещее событие» через три года наступит с вероятностью 3%. Всего шведские ученые использовали 300 компьютерных симуляций, чтобы предсказать день, когда исчезнет весь арктический лед. Более утешительные прогнозы указывают на период после 2030-го. Но в арктической зоне России изменения видны уже сейчас, заметила кандидат географических наук, старший научный сотрудник Института географии Российской Академии наук Мария Ананичева: «Северному Ледовитому океану еще остается довольно много территорий, которые покрыты морским льдом. Но по некоторым секторам вроде канадской Арктики, вокруг Евразии, у берегов России уже много свободной от него воды. Через три года, конечно, невероятно, что это все растает, потому что в модели вставлены современные выбросы, очень большие, но мы не знаем, что будет дальше.

Надо быть готовыми к тому, что в случае глобальных катаклизмов у человечества, связанных с войнами или промышленностью, которая будет работать на полную катушку, этот сценарий может довольно быстро развиться».

Из плюсов глобального потепления — снижение энергозатрат. Однако потенциально отсутствие вечной мерзлоты может негативно сказаться на нефте- и газопроводах в арктической зоне, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Например, газопроводы, которые идут из Ямало-Ненецкого автономного округа, проложены по вечной мерзлоте, а если она растает, получается, что они будут идти по болоту. Плюс к тому, знаменитые воронки в этом регионе, как ученые предполагают, образуются из-за того, что молекулы метана заморожены, и как только начинает теплеть, возникают такие аномалии. А что будет, если у вас такая воронка бахнет под газопроводом или под нефтепроводом? Но прогнозы о том, что через три года там льда не будет, довольно сомнительны. Например, основные проблемы у СПГ-проектов в Арктике связаны не с тем, что там льда много, а из-за того, что против них санкции ввели».

Как посчитали аналитики Guggenheim Partners, через 15 лет мировые инвестиции в инфраструктуру Арктики могут приблизиться к $1 трлн. Объем российских вложений также указывает на то, что катаклизмы будут отсрочены, уверен гендиректор компании Special Travel Club Алексей Миронов: «По моему 20-летнему опыту работы с полярными турами, в первую очередь арктическими, все время активно обсуждалось, что таяние происходит, лед отходит.

Даже если посмотреть на инвестиционную стратегию России, которая продолжает строить новые ледоколы, то серьезных опасений, что Арктика вдруг останется безо льда, да еще в таком краткосрочном периоде, я бы не разделял.

Сейчас построено два новых атомных ледокола, заложено еще два как минимум. Конкуренция в первую очередь касается Северного морского пути. Будет там лед или нет, Россия-то никуда не денется, и международное право тоже не изменится. Во втором случае однозначно удешевится стоимость прохода по этому маршруту, хотя коммерчески это выгоднее из-за того, что этот путь намного короче».

Исчезновение льда, который защищает землю от штормовых волн, может привести и к береговой эрозии. Впрочем, некоторым компаниям это будет на руку. Например, тем, кто будет заниматься восстановлением региона, уверен директор организации «Центр чистой природы» Александр Люкшин: «Если говорить про убытки, то их потерпят компании, которым придется менять свою инфраструктуру, и города, которым придется заниматься выстраиванием новых кварталов. Выиграют строительные корпорации, производители стройматериалов и те, кто занимается инженерными изысканиями. Аграрный сектор получит очень много возможностей в арктической зоне. Адаптация займет определенное время и большое количество ресурсов от государства и бизнеса».

Согласно демографическим расчетам, за последнее десятилетие население российской Арктики сократилось примерно на 5%, в основном регион покидают молодые люди в поисках более комфортной жизни. Шведские ученые обращают внимание, что, помимо всех прочих проблем, изменение климата угрожает и местной фауне. Например, белые медведи, которые уже находятся под угрозой исчезновения, из-за таяния льдов теряют способность находить пропитание и умирают от голода.

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Анна Кулецкая