Главные новости за 26 февраля. Ростов-на-Дону и область

В Ростове полицейские задержали подозреваемого в совершении терактов и разбоя. Фигуранта заключили в СИЗО.

В Волгодонске супружеская пара погибла на пожаре. Родители успели спасти сыновей 7 и 13 лет.

Экс-директора миллеровского госучреждения будут судить за мошенничество. Вместе с подельником они совершили фиктивную покупку «ГАЗели».

«Сливавший» данные МВД экс-следователь донской полиции получил условный срок. Фигурант продавал информацию коммерческим компаниям.

«Черноголовка» стала партнером ФК «Ростов». Компания и клуб заключили соглашение о сотрудничестве.

Адвокат Виктора Гончарова обжаловал арест советника губернатора. Об этом сообщает ТАСС.

Четверть озимых на Дону не взошли или находятся в проблемном состоянии. Под угрозой находятся 679 га посевов.

В Пролетарском районе Ростова пожарные потушили частный дом. Огонь распространился на 100 кв. м.

Пытавшуюся поджечь авто с логотипом «Z» россиянку осудили на 15 лет в Ростове. Фигурантка

действовала по указанию сотрудника спецслужб Украины.

Донские аграрии получат 1,6 млрд рублей до начала весенних работ. Такое заявление сделал Юрий Слюсарь.