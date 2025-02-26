Экс-директора миллеровского госучреждения будут судить за мошенничество

Бывшего директора МБУ «Благоустройство» Миллеровского городского поселения будут судить за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Вместе с ним на скамье подсудимых окажется местный житель, который, по версии следствия, выступил пособником при совершении аферы ( ч. 5 ст. 33 и ч. 3 ст. 159 УК РФ). СУ СКР по Ростовской области утвердил обвинительное заключение в отношении подозреваемых — информирует пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в августе 2023 года фигуранты организовали фиктивную закупку автомобиля «ГАЗель» якобы для нужд учреждения. Однако выделенными для этого бюджетными средствами в размере 290 тыс. руб. они распорядились по собственному усмотрению.

Уголовное дело передали для рассмотрения в суд. По данным сервиса Rusprofile, МКУ МГП «Благоустройство» зарегистрировано в 2014 году. Основным видом деятельности учреждения значится уборка и расчистка территорий.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что в Ростове заключили под стражу врача-хирурга. Его подозревают в получении взятки за помощь в оформлении инвалидности.

Дмитрий Ковалевский