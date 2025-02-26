Пытавшуюся поджечь авто с логотипом «Z» россиянку осудили на 15 лет в Ростове

Южный окружной военный суд вынес приговор по делу о госизмене и попытке совершить террористический акт. Подсудимая Ольга Колкова вышла на связь с сотрудником Службы безопасности Украины в сентябре 2023 года, находясь в Стамбуле (Турция) — информирует пресс-служба ЮОВС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решив сотрудничать с СБУ, по указанию куратора Колкова переехала в Крым и поселилась в Симферополе. Представитель украинских спецслужб поручил ей приобрести новый телефон, чтобы установить безопасный канал связи. Под его руководством подсудимая купила компоненты для изготовления двух ручных гранат и собрала СВУ. Затем она выбрала автомобиль с наклейкой в виде логотипа «Z», который намеревалась поджечь с помощью взрывчатки.

Однако довести свой замысел до конца КОлкова не успела — ее остановили правоохранители. По чт. 275, ст. 205.3 (Прохождение обучения для совершения теракта) ист. 30, ч.1 ст. 205 УК РФ ее приговорили к 15 годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Дмитрий Ковалевский