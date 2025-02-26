«Сливавший» данные МВД экс-следователь донской полиции получил условный срок
Бывшего старшего следователя СО ОМВД России по Неклиновскому району приговорили к полутора годам лишения свободы условно за получение неправомерного доступа к информации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.
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Пользуясь информационными массивами МВД Николай Орлов находил данные о гражданах и продавал их коммерческим организациям. Однако незаконную деятельность сотрудника правоохранительных органов пресекли оперативники.
Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что на скамье подсудимых окажется экс-директор миллеровского госучреждения «Благоустройство». Его обвиняют в мошенничестве при покупке автомобиля «ГАЗель».