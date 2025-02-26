В Волгодонске супружеская пара погибла на пожаре

В Волгодонске на пожаре в частном доме погибли супруги, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

До прибытия пожарных хозяева вынесли из охваченного пламенем дома двух мальчиков 7 и 13 лет и вернулись за документами. В пылающем помещении пара задохнулась от едкого дыма.

Детей госпитализировали с ожогами. Сейчас они находятся в городской больнице, их жизни ничего не угрожает.

Пожар ликвидировали на 35 квадратах 12 огнеборцев на 3 спецмашинах. Причины пожара устанавливаются.

Николай Аксенов