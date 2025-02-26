«Черноголовка» стала партнером ФК «Ростов»

ФК «Ростов» и ГК «Черноголовка» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Ростов» Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»

Исполнительный директор ФК «Ростов» Александр Бондаренко заявил, что у партнеров «запланировано много совместных активностей». О каких именно мероприятиях идет речь он не уточнил.

ГК «Черноголовка» занимается производством газированных напитков и бутылированной воды, а с недавних пор — пищевых продуктов и детского питания. Группа компаний включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что Джонатан Альба сменил Валерия Карпина на посту главного тренера ФК «Ростов». Валерий Карпин объяснил свой уход желанием сконцентрироваться на тренировке сборной России.

Дмитрий Ковалевский