Четверть озимых на Дону не взошли или находятся в проблемном состоянии

Порядка 679 га озимых на полях Ростовской области не взошли или находятся в плохом состоянии — сообщила журналистам замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Ольга Горбанева на предпосевном совещании в рамках Агропромышленного форума Юга России. Это составляет 24% от общей площади посевов (2,84 млн га).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

При этом, только на 210,9 тыс. га ростки не взошли, на 467,8 тыс. га — семена проросли, но находятся в плохом состоянии. По словам Ольги Горбаневой, это больше среднегодовой допустимой нормы. Однако еще сохраняется надежда на весеннюю погоду.

«Учитывая, что основное накопление влаги в почве происходит в период с ноября по февраль, выпавший снег поднимает настроение. К сожалению, в отдельных районах снежный покров на полях так и не установился», — поделилась чиновница.

Аграрии уже начали подкормку озимых культур. Удобрения внесли на 106,2 тыс. га или на 3,7% от всей площади посевов.

Дмитрий Ковалевский