Адвокат Виктора Гончарова обжаловал арест советника губернатора

Адвокат советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова Роман Яньшин обжаловал арест своего подзащитного. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«Мера пресечения обжалована в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда», — рассказал Роман Яньшин.

Ранее Ленинский районный суд Ростова постановил заключить Гончарова под стражу на два месяца по делу Константина Рачаловского. Замгубернатора и министра сельского хозяйства подозревают в превышении должностных полномочий. ПО версии следствия, он выделял субсидии предприятиям, находившимся в трудном финансовом положении и впоследствии обанкротившимся. На эти цели он потратил 156 млн руб.

В рамках расследования 21 февраля был задержан бывший замгубернатора а ныне советник главы региона Виктор Гончаров, у него прошли обыски. Свою вину фигурант не признает.

Дмитрий Ковалевский