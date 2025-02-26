Адвокат Виктора Гончарова обжаловал арест советника губернатора
Адвокат советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова Роман Яньшин обжаловал арест своего подзащитного. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС.
Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
«Мера пресечения обжалована в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда», — рассказал Роман Яньшин.
Ранее Ленинский районный суд Ростова постановил заключить Гончарова под стражу на два месяца по делу Константина Рачаловского. Замгубернатора и министра сельского хозяйства подозревают в превышении должностных полномочий. ПО версии следствия, он выделял субсидии предприятиям, находившимся в трудном финансовом положении и впоследствии обанкротившимся. На эти цели он потратил 156 млн руб.
В рамках расследования 21 февраля был задержан бывший замгубернатора а ныне советник главы региона Виктор Гончаров, у него прошли обыски. Свою вину фигурант не признает.