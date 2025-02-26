В Пролетарском районе Ростова пожарные тушат частный дом

Менее двух часов назад на ул. 2-й Пролетарской в Ростове загорелся одноэтажный частный дом. Пожарным удалось локализовать пламя на 100 кв. м. — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Информации о пострадавших не поступало. На месте работают пять единиц техники и 15 спасателей.

Несколько дней назад в донской столице горел склад с макулатурой. Огонь охватил более 1,8 тыс. кв. м., на его тушение бросили 13 спецмашин и 45 пожарных.

Дмитрий Ковалевский