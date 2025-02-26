В Пролетарском районе Ростова пожарные тушат частный дом
Менее двух часов назад на ул. 2-й Пролетарской в Ростове загорелся одноэтажный частный дом. Пожарным удалось локализовать пламя на 100 кв. м. — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Информации о пострадавших не поступало. На месте работают пять единиц техники и 15 спасателей.
Несколько дней назад в донской столице горел склад с макулатурой. Огонь охватил более 1,8 тыс. кв. м., на его тушение бросили 13 спецмашин и 45 пожарных.