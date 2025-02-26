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Донские аграрии получат 1,6 млрд рублей до начала весенних работ

Власти Ростовской области выделят на поддержку аграриев 1,6 млрд руб. до начала весенне-полевых работ. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Эти средства направим в форме зерновой субсидии, ассигнований на элитное семеноводство, страхование урожая, мелиорацию», — написал глава региона.

Юрий Слюсарь также напомнил, что весной сельскохозяйственные предприятия намерены засеять яровыми культурами 1,9 млн га. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Ольга Горбанева на предпосевном совещании заявила, что в Ростовской области прогнозируют урожай по итогам 2025 года на 19% больший, чем годом ранее, — 13,8 млн т. зерновых и зернобобовых.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что по ее же словам на донских полях четверть посевов озимых не взошли или находятся в плохом состоянии.

Дмитрий Ковалевский

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