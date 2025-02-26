В Ростове полицейские задержали подозреваемого в совершении терактов и разбоя

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции и оперативники ФСБ задержали подозреваемого в совершении терактов и разбоя по указанию телефонных мошенников. Главный фигурант уголовного дела по целой серии статей уже отправлен в СИЗО, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Предварительно установлено, что злоумышленник действовал по указанию неизвестного, который по телефону представился сотрудником ФСБ России. Собеседник сообщил мужчине, что его персональные данные похищены и могут быть использованы преступниками. А для их изобличения якобы необходимо выполнить несколько поручений»,— рассказали в главном управлении МВД РФ.

За вознаграждение подозреваемый должен был устроить пожар на АЗС, поджечь несколько административных зданий. При этом по инструкции преступников все нужно было снимать свои действия и отправлять видеозаписи куратору.

Следователем ОП № 5 УМВД России по г. Ростову-на-Дону возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 162 и 205 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Николай Аксенов