Главные новости за 26 февраля. Сочи

Две собаки напали на 9-летнего мальчика в Сочи. Следователи возбудили уголовное дело.

Стоимость недвижимости в Таиланде оказалась ниже, чем в Сочи. В Таиланде значительно дешевле себестоимость строительства, рабочая сила и логистика.

С 27 февраля электропоезд «Ласточка», курсирующий между Сочи и Гагрой, начнет следовать до Сухума. График движения огласят позже.

В Сочи и Сириусе прогнозируют ночные заморозки. Температура воздуха опустится до -5 градусов.

Суд арестовал новое имущество бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его родственников и аффилированных лиц в рамках расследования дела о взятке и растрате.

В Сочи сгорел дачный дом площадью 150 «квадратов». К работе привлекли 18 сотрудников МЧС России.

Коммунальные службы Сочи задействовали 154 единицы спецтехники и использовали более 1 тыс. тонн противогололедных материалов для ликвидации последствий снегопада.

В Сочи более 20 УК допустили нарушения при уборке дворов от снега. После вмешательства прокуратуры компании приступили к расчистке придомовых территорий.

В воскресенье семь пригородных поездов на участках Сочи — Роза Хутор, Туапсе — Имеретинский курорт и Туапсе — Аэропорт будут следовать по измененному расписанию из-за ремонтных работ.