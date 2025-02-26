В Сочи скорректируют график движения семи пригородных поездов 2 марта

Семь пригородных поездов на участках Сочи — Роза Хутор, Туапсе — Имеретинский курорт и Туапсе — Аэропорт будут следовать по измененному расписанию 2 марта 2025 года из-за ремонтных работ. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Электропоезд №6107 Сочи — Роза Хутор отправится из Сочи на 8 минут позже — в 15:14, прибытие в конечный пункт запланировано на 16:19. Состав №6817 Сочи — Имеретинский курорт начнет движение в 15:22, на 6 минут позже обычного, и прибудет к месту назначения в 16:10.

В обратном направлении поезд №6826 Имеретинский курорт — Сочи задержится на 4 минуты и отправится в 16:20. Состав прибудет в Сочи в 17:10.

На маршруте Туапсе — Аэропорт поезд №6003 выедет в 08:44, на 14 минут позже графика. Электричка №6049 Сочи — Аэропорт начнет движение в 10:40, с отклонением от расписания на 3 минуты.

Поезд №6831 Туапсе — Имеретинский курорт отправится по расписанию в 06:58, но от станции Раздельный Водопадный проследует с задержкой на 9 минут.

Пассажирам следует учитывать временные изменения при планировании поездок.

Мария Удовик