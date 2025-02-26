В Сочи израсходовали более 1 тысячи тонн реагентов для борьбы с гололедом

Коммунальные службы Сочи задействовали 154 единицы спецтехники и использовали более 1 тыс. тонн противогололедных материалов для ликвидации последствий снегопада. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По данным метеорологов, на побережье и в горах сохраняются неблагоприятные погодные условия, температура воздуха местами опускается до -6 градусов.

По распоряжению мэра Сочи Андрея Прошунина коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. В расчистке улиц и обработке дорог песко-соляной смесью участвуют 172 сотрудника и 154 единицы спецтехники.

Общественный транспорт функционирует в обычном режиме, но движение до конечных остановок осуществляется с учетом дорожной обстановки. Доступ к социально значимым объектам обеспечен в полном объеме. Инфраструктура жизнеобеспечения курорта работает без перебоев.

Мария Удовик