В Сочи более 20 УК допустили нарушения при уборке дворов от снега

Сотрудники прокуратуры Лазаревского района Сочи выявили многочисленные нарушения со стороны 23 управляющих компаний, не обеспечивших своевременную уборку снега и наледи в феврале 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

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Согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, коммунальные службы обязаны регулярно расчищать от снега входные зоны, дворы, тротуары, проезды и крыши многоквартирных домов. При снегопаде очистка тротуаров должна производиться каждые один-два часа, а все работы необходимо завершать не позднее шести часов после окончания осадков. При гололеде требуется обработка покрытий пескосоляной смесью.

В результате ненадлежащего исполнения требований надзорный орган внес представления об устранении нарушений руководителям 23 управляющих организаций. После вмешательства прокуратуры компании приступили к расчистке придомовых территорий.

Главе администрации Лазаревского внутригородского района вынесено представление за несвоевременное начало уборки снега с дорог.

Мария Удовик