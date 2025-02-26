В Сочи сгорел дачный дом площадью 150 «квадратов»

Сотрудников МЧС России ликвидировали пожар в двухэтажном дачном доме площадью 150 кв. м в СНТ «Рассвет» Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

В ночь на 26 февраля 2025 года в 23:35 диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о возгорании в СНТ «Рассвет». Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что пожар произошел в двухэтажном дачном доме. Площадь возгорания составила 150 кв. м.

Пожарные локализовали огонь в 00:22, через 27 минут специалисты ликвидировали открытое горение. К 01:10 пожар полностью потушили. В пресс-службе ЮРПСО МЧС России уточнили, что погибших и пострадавших нет.

К работе привлекли 18 сотрудников МЧС России и пять единиц специальной техники.

«Ъ-Сочи» писал, что вчера утром на курорте сгорел двухэтажный дом. В тушении участвовали 12 сотрудников МЧС и три единицы специальной техники.

Мария Удовик