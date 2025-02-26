Суд арестовал очередное имущество экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского

Мещанский районный суд Москвы арестовал новое имущество бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, его родственников и аффилированных лиц в рамках расследования дела о взятке и растрате. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

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«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства, недвижимое имущество, принадлежащее Алексею Копайгородскому, родственникам и иным аффилированным лицам, в рамках расследуемого уголовного дела»,— говорится в сообщении.

Алексей Копайгородский, возглавлявший администрацию Сочи с 2019 по май 2024 года, был задержан в сентябре 2024 года по обвинению в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В декабре против него возбудили второе уголовное дело о получении взятки в размере 43 млн руб. от предпринимателя.

По версии следствия, денежные средства передавались через супругу экс-мэра Янину Копайгородскую, которая сейчас находится под домашним арестом. В рамках расследования под арест попали около 30 объектов недвижимости семьи в Москве и Сочи.

Срок содержания под стражей Алексея Копайгородского продлен до 17 мая 2025 года. Суд отклонил ходатайства защиты об изменении меры пресечения на не связанную с лишением свободы.

Мария Удовик