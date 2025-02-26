Недвижимость в Таиланде оказалась выгоднее, чем в Сочи

Стоимость недвижимости в Таиланде оказалась ниже, чем в Сочи. По словам гендиректора агентства недвижимости CMP GROUP Алексея Котлова, в Таиланде значительно дешевле себестоимость строительства, рабочая сила и логистика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«В Таиланде гораздо больше земли под застройку, особенно по сравнению с курортными районами Сочи. Это снижает давление на рынок и делает конкуренцию более здоровой»,— подчеркивает господин Котлов.

За последние пять лет цены на жилье в Таиланде стабильно растут. Квартиры стоимостью 1,5 млн бат (3,9 млн руб.) сейчас оцениваются в 2 млн бат (5,2 млн руб.), а объекты за 1 млн бат (2,6 млн руб.) подорожали до 1,8 млн бат (4,6 млн руб.).

Самые высокие цены выявили в Пхукете из-за высокого спроса и ограниченного предложения. В Паттайе и Бангкоке представлены более доступные варианты при сохранении высокой инвестиционной привлекательности.

Содержание недвижимости в Таиланде обходится дешевле: коммунальные платежи составляют 36–40 бат (93–103 руб.) за кв. м в месяц. Доходность от аренды достигает 10% годовых.

Иностранцы могут приобрести квартиру в полную собственность в рамках квоты на кондоминиумы, а виллы оформляются на компанию. Господин Котлов подчеркивает надежность инвестиций благодаря строгой защите частной собственности в стране.

Эксперт прогнозирует дальнейший рост цен на недвижимость в Таиланде, отмечая стабильность экономики, выгодное налогообложение и постоянный туристический поток как основные факторы инвестиционной привлекательности.

Мария Удовик