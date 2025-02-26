В Сочи и Сириусе прогнозируют ночные заморозки

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» синоптики прогнозируют ночные заморозках до -5 градусов. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Синоптики предупреждают о возможной гололедице на дорогах в ночь на 27 февраля.

По распоряжению мэра Сочи Андрея Прошунина городские службы переведены на усиленный режим работы. В горной местности выше 500 м над уровнем моря сохраняется угроза схода лавин.

Жителям и туристам рекомендуется соблюдать меры предосторожности и отказаться от использования автомобилей без зимней резины. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться по телефону 112.

Мария Удовик