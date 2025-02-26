Туристы следуют заданным курсом

Укрепление рубля подстегнуло продажи заграничных туров. По данным Ассоциации туроператоров России, цены на путевки за рубеж снизились за последние сутки почти на 2%. В частности, путешественники воспользовались выгодным курсом для полной оплаты поездок, уже забронированных на весну, лето и осень. ЦБ понизил официальный курс доллара на 27 февраля еще на 70 коп.: сейчас он составляет 85,93 руб., евро — 90,18 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Укрепление российской валюты отразились в основном на спросе в бюджетном сегменте, пояснил вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян: «Повышение интереса к бронированию туров у россиян есть. Это действительно связано с фактором укрепления рубля. Другое дело, выросла ли конверсия и сами бронирования за последние две недели. Абсолютно динамика сопоставима с прошлогодней. Перспектива увеличения итогового объема продаж по первому полугодию 2025 года будет ясна, когда рубль остановится в своем либо укреплении или развернется в сторону ослабления.

Клиенты сейчас бронируют и оплачивают туры с ближайшими датами заезда, и чувствительность к укреплению рубля особенна актуальна для бюджетных вариантов, до 200 тыс. руб.

Отсутствие продолжительных праздничных дней сделало спрос более равномерным. Туристы сейчас спокойно рассматривают путевки на март, апрель и май. Там уже, конечно, Турция фигурирует в значительном объеме, но нельзя сказать, что продажи именно завершаются и оператор получает полную оплату».

В понедельник, 24 февраля, в АТОР сообщили, что покупки зарубежных туров увеличились в интервале от 10% до 40% по сравнению с предыдущей неделей. В организации это связали, помимо укрепления рубля, с началом планирования майского и летнего отдыха. Некоторые уже начали скупать путевки и на осень, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян:

«Турагентства снижают цены в режиме реального времени.

Сегодня доллар упал на 2 руб., и стоимость поездок изменилась моментально, не с каким-то лагом, как у других продавцов импортных товаров. Допустим, если 20 дней назад тур обходился в $5 тыс. при курсе 100 руб. за доллар, это было 0,5 млн руб. Сейчас американская валюта стоит 90 руб., даже меньше, то есть эта же поездка обойдется в 440-450 тыс. руб. За каких-то 10-15 дней тур стал на 60 тыс. руб. дешевле. Естественно, россиянам это интересно. Сейчас у нас покупают туры уже на сентябрь-октябрь, потому что все понимают, что аттракцион невиданной щедрости со стороны Центробанка рано или поздно закончится, причем, скорее всего, рано».

По данным АТОР, самые популярные направления бронирований — Египет, Турция, Арабские Эмираты, Таиланд, Шри-Ланка и Вьетнам.

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Далила Цельбель