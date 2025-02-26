Туристы следуют заданным курсом
Как укрепление рубля влияет на спрос на зарубежные поездки
Укрепление рубля подстегнуло продажи заграничных туров. По данным Ассоциации туроператоров России, цены на путевки за рубеж снизились за последние сутки почти на 2%. В частности, путешественники воспользовались выгодным курсом для полной оплаты поездок, уже забронированных на весну, лето и осень. ЦБ понизил официальный курс доллара на 27 февраля еще на 70 коп.: сейчас он составляет 85,93 руб., евро — 90,18 руб.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Укрепление российской валюты отразились в основном на спросе в бюджетном сегменте, пояснил вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян: «Повышение интереса к бронированию туров у россиян есть. Это действительно связано с фактором укрепления рубля. Другое дело, выросла ли конверсия и сами бронирования за последние две недели. Абсолютно динамика сопоставима с прошлогодней. Перспектива увеличения итогового объема продаж по первому полугодию 2025 года будет ясна, когда рубль остановится в своем либо укреплении или развернется в сторону ослабления.
Клиенты сейчас бронируют и оплачивают туры с ближайшими датами заезда, и чувствительность к укреплению рубля особенна актуальна для бюджетных вариантов, до 200 тыс. руб.
Отсутствие продолжительных праздничных дней сделало спрос более равномерным. Туристы сейчас спокойно рассматривают путевки на март, апрель и май. Там уже, конечно, Турция фигурирует в значительном объеме, но нельзя сказать, что продажи именно завершаются и оператор получает полную оплату».
В понедельник, 24 февраля, в АТОР сообщили, что покупки зарубежных туров увеличились в интервале от 10% до 40% по сравнению с предыдущей неделей. В организации это связали, помимо укрепления рубля, с началом планирования майского и летнего отдыха. Некоторые уже начали скупать путевки и на осень, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян:
«Турагентства снижают цены в режиме реального времени.
Сегодня доллар упал на 2 руб., и стоимость поездок изменилась моментально, не с каким-то лагом, как у других продавцов импортных товаров. Допустим, если 20 дней назад тур обходился в $5 тыс. при курсе 100 руб. за доллар, это было 0,5 млн руб. Сейчас американская валюта стоит 90 руб., даже меньше, то есть эта же поездка обойдется в 440-450 тыс. руб. За каких-то 10-15 дней тур стал на 60 тыс. руб. дешевле. Естественно, россиянам это интересно. Сейчас у нас покупают туры уже на сентябрь-октябрь, потому что все понимают, что аттракцион невиданной щедрости со стороны Центробанка рано или поздно закончится, причем, скорее всего, рано».
По данным АТОР, самые популярные направления бронирований — Египет, Турция, Арабские Эмираты, Таиланд, Шри-Ланка и Вьетнам.
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