Главные новости за 26 февраля. Новороссийск

В Новороссийске в поселке Верхнебаканском обломки БПЛА повредили газовую трубу.

Пострадавшим от атаки БПЛА жителям под Новороссийском помогут с выплатами.

В Новороссийске ущерб от пожара в Дюрсо оценили в 5 млрд рублей.

Акционеры КТК обсудили ремонт НПК «Кропоткинская».

В Новороссийске анонсировали боевые учения по отражению БПЛА 27 февраля.

В Анапе в собственность государства вернули спортивный стадион «Спартак».

Директор ЦВММ рассказал о состоянии крейсера «Михаил Кутузов» в Новороссийске

В Новороссийске отремонтируют спортзал Дворца творчества за 7,7 млн рублей.

Волонтеры Новороссийска каждый день принимают участие в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на Черном море.