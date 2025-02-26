Главные новости за 26 февраля. Новороссийск
В Новороссийске в поселке Верхнебаканском обломки БПЛА повредили газовую трубу.
Пострадавшим от атаки БПЛА жителям под Новороссийском помогут с выплатами.
В Новороссийске ущерб от пожара в Дюрсо оценили в 5 млрд рублей.
Акционеры КТК обсудили ремонт НПК «Кропоткинская».
В Новороссийске анонсировали боевые учения по отражению БПЛА 27 февраля.
В Анапе в собственность государства вернули спортивный стадион «Спартак».
Директор ЦВММ рассказал о состоянии крейсера «Михаил Кутузов» в Новороссийске
В Новороссийске отремонтируют спортзал Дворца творчества за 7,7 млн рублей.
Волонтеры Новороссийска каждый день принимают участие в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на Черном море.