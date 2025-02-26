В Анапе в собственность государства вернули спортивный стадион «Спартак»

Спортивный объект был в частной собственности с 2002 года незаконно и решением суда возвращен государству. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

По информации ведомства, после проверки соблюдения законодательства о государственной собственности было установлено, что в 2002 году решением Октябрьского районного суда Краснодара стадион перешел в собственность краевого физкультурно-оздоровительного спортивного клуба «Спартак». Поводом для такого решения стало рассмотрение жалобы о том, что организация является правопреемником Краснодарского краевого совета добровольного спортивного общества «Спартак», действующего до 1987 года.

Краевая прокуратура проверила законность оформления права собственности частной организации на спортивный стадион и выяснила, что спортивный клуб не имел отношения к правопреемственности, как и прав на объект государственного имущества.

Решение суда было опротестовано; постановление 2002 года отменено.

После этого прокурор обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением об изъятии стадиона из незаконного владения и передаче спортивного объекта в собственность государства. После прокурорского вмешательства на имущественный комплекс стадиона «Спартак» зарегистрировано право собственности Российской Федерации.

Вячеслав Рыжков