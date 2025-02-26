В Новороссийске ущерб от пожара в Дюрсо оценили в 5 млрд рублей

Предварительную оценку ущерба от пожара на территории Абраусского заказника под Новороссийском дали в министерстве природных ресурсов Краснодарского края. Об этом сообщает РБК Краснодар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По предварительной оценке, ущерб природе от пожара, который произошел летом 2024 года в Абрау, превысил 5 млрд руб. Точные цифры в министерстве назовут весной 2025 года, когда на территории появится всходы от корневой системы, которая не была повреждена огнем.

Как отметили в ведомстве, восстанавливать утраченные растения в хуторе Дюрсо будут уже осенью с помощью высаживания в грунт семян.

«Выбор способа восстановления погибших растений возможен только по результатам мониторинга приживаемости экспериментальной посадки, которые будут понятны в конце 2025 года»,— сообщили в министерстве.

Лесной пожар в Абрау-Дюрсо произошел 14 июля 2024 года. Площадь возгорания достигла 10 га. Затем из-за сильного ветра огонь быстро распространился и площадь пожара увеличилась до 51 га. Пламя затронуло базы отдыха «Моряк», «Романтик», «Фрегат».

Алена Воробьева