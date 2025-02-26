В Новороссийске отремонтируют спортзал Дворца творчества за 7,7 млн рублей

Администрация Новороссийска объявила о проведении аукциона на ремонт спортивного зала Дворца творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина за 7,7 млн. руб. Об этом стало известно «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ

Согласно документам, заявки принимаются до 26 февраля 2025 года. Определить подрядчика комиссии предстоит 28 февраля.

Ремонт спортивного зала Дворца творчества детей и молодежи в Новороссийске по адресу проспект Ленина, 97, предстоит сделать за 7,7 млн. руб. Источник финансирования: за счет средств местного бюджетного учреждения на 2025 год.

Как следует из сметной стоимости, подрядчику предстоит провести внушительный объем строительных и элетромонтажных работ, в том числе, выровнять внутренние поверхности, выполнить заливку бетоном, разобрать перегородки из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит, установить новые, демонтировать радиаторы отопления и заменить их, развести электропроводку.

Цена контракта в обосновании стоимости работ указана как максимальная. Работы будут выполнены в срок со 2 июня по 15 августа 2025 года.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что бульвар на ул. Победы в городе-герое восстановят за 2,1 млн руб. После заключения контракта работы по благоустройству бульвара должны быть завершены в течение месяца.

Алена Воробьева