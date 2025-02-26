Директор ЦВММ рассказал о состоянии крейсера «Михаил Кутузов» в Новороссийске

Техническое состояние крейсера-музея «Михаил Кутузов» в Новороссийске обеспечивает его безопасное функционирование. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщил директор Центрального военно-морского музея (ЦВММ) Руслан Нехай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

«Острой необходимости в проведении докования корабля нет», — отметил господин Нехай.

По его словам, подводная часть корпуса корабля, имеющего технический статус «стоечного судна», регулярно (один раз в год перед началом осенне—зимнего периода) обследуется водолазными специалистами аварийно-спасательной службы Новороссийской военно-морской базы. Последнее обследование производилось в октябре 2025 года. Состояние подводной части корпуса корабля соответствует техническим нормам эксплуатации, уточнил Руслан Нехай.

Корабль-­музей «Михаил Кутузов» является филиалом Центрального военно-­морского музея в Новороссийске, относится к числу объектов культурного наследия федерального значения, включен в реестр ЮНЕСКО как корабль-­памятник. В настоящее время крейсер «Михаил Кутузов» проекта 68-бис (серия послевоенных советских легких артиллерийских крейсеров) существует в России и в мире в единственном экземпляре. Корабль входил в состав Черноморского флота СССР, выходил на боевые службы в Атлантику и Средиземное море в период «холодной вой­ны», принимал участие в проведении учений, спасательных операций, парадов, праздников. За время службы совершил 15 дальних походов, нанес визиты в Югославию, Албанию, Болгарию. В 1967–1970 годах находился в зоне военных действий, выполняя боевую задачу по оказанию помощи вооруженным силам Египта и Сирии.

В апреле 2023 года ТАСС со ссылкой на источник в одной из ветеранских организаций ВМФ сообщал, что крейсер-музей «Михаил Кутузов» находится в предаварийном состоянии.

Наталья Решетняк