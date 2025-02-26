Десятки новороссийцев ежедневно убирают мазут в станице Благовещенской

Волонтеры Новороссийска каждый день принимают участие в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на Черном море. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По его словам, жителям Новороссийска приходится ликвидировать последствия ЧС в станице Благовещенской каждый день, несмотря на минусовую температуру и пронизывающий ветер. Волонтеры работают ежедневно.

«Десятки новороссийцев каждый день работают на закрепленной территории в станице Благовещенской. Для предотвращения распространения новых выбросов нефтепродуктов на дальние участки пляжа вдоль кромки моря сформирован защитный вал. Продолжаем убирать мелкие фракции мазута с прибрежной зоны»,— написал мэр Новороссийска.

Сегодня, 26 февраля 2025 года, на десяти участках побережья Кубани обнаружили новые выбросы мазута. Спасатели в первую очередь собирают свежие фрагменты нефтепродуктов, после чего продолжают тщательную очистку основной территории пляжей.

Алена Воробьева