В Новороссийске в поселке Верхнебаканском обломки БПЛА повредили газовую трубу

В поселке Верхнебаканском в Новороссийске обломки упавшего беспилотника повредили газовую трубу. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Плишенко, Коммерсантъ Фото: Сергей Плишенко, Коммерсантъ

По информации оперштаба Кубани, из-за падения беспилотника начался пожар. В расположенном рядом частном доме взрывной волной выбило стекла.

«На месте ЧП работают специальные службы. Для помощи в восстановлении имущества введен локальный режим ЧС», — уточнили в краевом оперштабе.

В настоящий момент возгорание потушено. Пострадавших нет.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что обломки БПЛА повредили хозяйственную постройку под Анапой в селе Джигинка. Пожар удалось оперативно локализовать. Никто не пострадал.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал поручение главам муниципалитетов, пострадавших от атаки БПЛА, помочь жителям в восстановлении имущества. Обломки дронов повредили за ночь на Кубани три дома – в Темрюкском районе, в Туапсе и под Анапой.

Как сообщили в Минобороны РФ, за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 83 БПЛА над территорией Кубани. Всего над Россией в ночь на 26 февраля было сбито 128 беспилотников.

Алена Воробьева