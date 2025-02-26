Жителям дома под Новороссийском помогут после атаки БПЛА

Жителям поселка Верхнебаканский в Новороссийске, в чьем доме взрывной волной в результате падения обломков беспилотника сегодня утром выбило окна, помогут с ремонтом и выплатами. Об этом «НР» сообщила глава сельской администрации Оксана Житлова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По ее словам, местные власти сразу же вышли на связь с хозяевами дома, пострадавшего от атаки БПЛА, и помогают им оформить документы на компенсационную выплату. Городские службы держат на контроле выполнение всех необходимых для восстановления дома вопросов.

«В доме выбило окна, и цемзавод "Первомайский" взялся помочь их восстановить. Сейчас ребята там уже начали этим заниматься»,— сообщила глава.

Режим ЧС был введен в поселке Верхнебаканский под Новороссийском сегодня, 26 февраля, после того как обломки упавшего беспилотника повредили газовую трубу. Из-за падения БПЛА начался пожар. В расположенном рядом частном доме взрывной волной выбило стекла. Возгорание было оперативно потушено. Пострадавших нет.

Алена Воробьева