Жителям дома под Новороссийском помогут после атаки БПЛА
Жителям поселка Верхнебаканский в Новороссийске, в чьем доме взрывной волной в результате падения обломков беспилотника сегодня утром выбило окна, помогут с ремонтом и выплатами. Об этом «НР» сообщила глава сельской администрации Оксана Житлова.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
По ее словам, местные власти сразу же вышли на связь с хозяевами дома, пострадавшего от атаки БПЛА, и помогают им оформить документы на компенсационную выплату. Городские службы держат на контроле выполнение всех необходимых для восстановления дома вопросов.
«В доме выбило окна, и цемзавод "Первомайский" взялся помочь их восстановить. Сейчас ребята там уже начали этим заниматься»,— сообщила глава.
Режим ЧС был введен в поселке Верхнебаканский под Новороссийском сегодня, 26 февраля, после того как обломки упавшего беспилотника повредили газовую трубу. Из-за падения БПЛА начался пожар. В расположенном рядом частном доме взрывной волной выбило стекла. Возгорание было оперативно потушено. Пострадавших нет.