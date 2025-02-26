Акционеры КТК обсудили ремонт НПК «Кропоткинская»

Акционеры Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) обсудили ремонт НПС «Кропоткинская». Об этом сообщила пресс-служба КТК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.cpc.ru Фото: www.cpc.ru

Собрание акционеров было посвящено состоянию НПС «Кропоткинская» после атаки БПЛА на объект 17 февраля 2025 года. Генеральный директор КТК Николай Горбань рассказал о масштабах повреждений и ремонте нефтеперекачивающей станции, который займет два месяца. Акционеры выразили готовность оказать любую поддержку для ускорения ремонтных работ.

НПС «Кропоткинская» выведена из эксплуатации после атаки беспилотников. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск осуществляется, минуя НПС.

НПС «Кропоткинская» — крупнейшая нефтеперекачивающая станция трубопроводной системы КТК, расположена в Краснодарском крае. Площадь станции — 16,5 га, объем резервуарного парка — 140 тыс куб. м. Объект введен в эксплуатацию в 2002 году.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) – крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих добывающих компаний. Среди акционеров международного консорциума есть представители компаний из США и Европы.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что Казахстан обсудит с Украиной удар беспилотниками по станции КТК на Кубани. Российская сторона также говорила о недопустимости таких терактов.