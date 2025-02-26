РСПП: правительство согласилось удвоить длительность сверхурочного труда

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил о готовности правительства скорректировать 99-ю статью трудового кодекса и увеличить длительность переработок со 120 до 240 часов в год. По его словам, это сделает рынок труда более гибким и позволит россиянам официально увеличивать уровень дохода без «подработки» и «самозанятости». В конце декабря с этой инициативой выступило Минэкономразвития.

«Наши опросы показывают, что люди готовы, извините за такой термин буржуазный, продать свой труд дополнительно, а возможности у них только ''боковые'' — самозанятые, подработка, объявления на ''Авито''. Лучше это легализовать и дать возможность людям работать, если они хотят, а задача работодателей — достойно им платить и обеспечивать другие условия»,— сказал господин Шохин на пленарной сессии форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса» (цитата по «Интерфаксу»).

Глава РСПП уточнил, что сегодня, 26 февраля, замглавы Администрации президента Максим Орешкин проведет совещание по снятию ограничений на сверхурочные работы. «Сейчас у нас главная проблема — согласовать эти инициативы с администрацией президента, с ГПУ (Государственно-правовое управление президента — “Ъ”). Они боятся, что будет какая-то чрезмерная эксплуатация трудящихся»,— заключил господин Шохин.

В начале февраля ГПУ высказало несогласие с законопроектом. Там отметили, что часть изменений негативно скажется на социальной защите граждан и их перспективы «туманны».

Подробности — в материале «Ъ» «Сверхурочные потребовали пересмотра».