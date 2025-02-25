Главные новости за 25 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Спасатели подняли со скалы кошку, сброшенную со смотровой площадки в Ялте. Животное находилось в труднодоступном месте, на выступе под скалой, из-за чего специалисты не могли добраться до нее.

В Краснодаре закрывается приют для пострадавших от насилия женщин. Проект финансировался исключительно за счет благотворителей.

Участника попытки захвата «Агрокомплекса Кущевский» осудили на 14 лет. Ему также назначили штраф в размере 155,7 млн руб. и ограничение свободы на 1 год.

Олег Дерипаска открыл в Новокузнецке новый терминал международного аэропорта. Объем инвестиций составил более 10 млрд руб.

СМИ: пропавший в горах Сочи лыжник тренировал знаменитостей. В ЮРПСО отмечают, что шансы найти его живым невелики.

В станице Махошевской Мостовского района сгорело здание местной администрации. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Годовая инфляция в Краснодарском крае достигла 9,9%. Продовольственные товары на подорожали на 12,39%.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко во время аппаратного совещания отправил глав районов убирать снег из-за неудовлетворительной очистки тротуаров в городе. После этого заявления несколько участников совещания покинули зал.

В Крыму национализировали еще 720 объектов украинских собственников. В список вошли пивобезалкогольный комбинат «Крым», предприятие «Сакские минеральные воды», дельфинарии «Немо» в Алуште и Судаке и санаторий «Зеленый мыс» в Алупке.