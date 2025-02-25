В Мостовском районе Кубани сгорело здание станичной администрации

В станице Махошевской Мостовского района сгорело здание местной администрации. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал администрации Мостовского района Фото: Telegram-канал администрации Мостовского района

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру пожарной охраны 25 февраля в 03:19 по мск. Прибывшие спасатели установили, что огонь охватил площадь 96 кв. м.

В результате возгорания обрушилась кровля здания. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

В тушении участвовали 15 сотрудников МЧС и пять единиц спецтехники. Пожар удалось полностью ликвидировать к пяти часам утра. Сейчас специалисты проводят проверку для установления причин возгорания.

Администрация станицы продолжает а работу в помещении местного Дома культуры по адресу: ул. Советская, 8. Связаться с сотрудниками можно по телефону: 8 (86192) 6-41-39.

Нурий Бзасежев