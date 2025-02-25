В Краснодаре закрывается приют для пострадавших от насилия женщин

В Краснодаре дом-убежище для женщин с детьми, пострадавших от семейного насилия, прекратил работу по причине финансовых трудностей. Об этом пишет «"КП"-Кубань» со ссылкой на основательницу проекта Яну Гундарову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Это одно из самых сложных решений в моей жизни. Сразу хочу сказать, что это сделано из-за финансовой нагрузки. Мы просто не вывозим»,— приводит издание слова основательницы проекта.

Проект финансировался исключительно за счет благотворителей. Женщины, столкнувшиеся с насилием или разводом, получали временное жилье и помощь для начала самостоятельной жизни. Организаторы арендовали жилье, оплачивали коммунальные услуги и обеспечивали подопечных продуктами. Государственной поддержки дом-убежище не получал.

Программа помощи длилась около года. Первые шесть месяцев женщины проходили курс психологической реабилитации и получали юридические консультации по вопросам развода. Последние три месяца уделялись поиску работы и выходу на самостоятельное обеспечение.

За четыре года существования проекта помощь получили десятки женщин из разных регионов России и стран ближнего зарубежья.

Вячеслав Рыжков