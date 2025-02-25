В Крыму национализировали еще 720 объектов украинских собственников

Депутаты Государственного совета Крыма проголосовали за национализацию имущества украинских собственников. В список вошли 720 объектов, среди которых пивобезалкогольный комбинат «Крым», предприятие «Сакские минеральные воды», дельфинарии «Немо» в Алуште и Судаке, санаторий «Зеленый мыс» в Алупке, а также имущество львовского миллионера Олега Геншафта и экс-омбудсмена Украины Людмилы Денисовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что со всеми крупными предприятиями, принадлежавшими украинским собственникам, которые поддерживали президента Зеленского, работу на полуострове завершили. Это качественные активы, работу каждого из них отслеживают.

«Важно, что решением о национализации предприятий мы оздоравливаем крымскую экономику, очищаем ее от всякого рода гадости. Новые, крымские, российские хозяева, в отличие от предыдущих, будут вкладываться в их развитие»,— заявил в своем Telegram-канале Владимир Константинов.

Вячеслав Рыжков