Мэр Новороссийска отправил глав районов расчищать улицы

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко во время аппаратного совещания отправил глав районов на уборку снега из-за неудовлетворительной очистки тротуаров в городе. Об этом сообщает «Ъ-Новороссийск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск

На аппаратном совещании в администрации глава города-героя отметил отсутствие ответственного подхода к расчистке тротуаров. «Главам вообще сейчас здесь делать нечего — берете инструменты в руки и идете лично трудиться. Прямо сейчас встали и пошли трудиться, я не могу понять, непонятно сказал, что ли?» — заявил господин Кравченко.

После этих слов несколько участников совещания покинули зал. К 12:30 руководители районов должны были предоставить отчеты о выполненной работе.

В местном Telegram-канале городского МЦУ опубликовали 16 фотоотчетов с убранными тротуарами, где трудились сотрудники администраций и предприниматели. Мэр Новороссийска положительно оценил только работу главы Приморского района Евгения Зурабяна.

В Новороссийске до 17:00 25 февраля действует режим повышенной готовности из-за отрицательных температур и снегопада. Коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме.

Нурий Бзасежев