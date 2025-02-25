СМИ: пропавший в горах Сочи лыжник тренировал знаменитостей

Пропавший в горах Сочи из-за сошедшей лавины лыжный инструктор Иван Хорьков тренировал знаменитостей. Об этом пишет «“КП” - Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Ранее Иван Хорьков работал в Москве, а затем переехал в Сочи, где продолжил тренировать лыжников. 24 февраля он взял на обучение двух сноубордистов из Краснодара. Мужчины отправились кататься не по оборудованным трассам курорта. Ученики смогли спастись от сошедшей лавины, однако инструктора накрыла масса снега.

По словам опытного фрирайдера Олега, место, которое они выбрали для тренировки, является сложным для прохождения. Подняться на него без специальных приспособлений трудно. В тот день на высоте видимости практически не было.

Сейчас эвакуированные туристы находятся в больнице с диагнозом переохлаждение. Ивана Харькова на данный момент не нашли. Спасатели почти сутки вели поиски лыжника. В ЮРПСО отмечают, что шансы найти его живым невелики.

Алина Зорина