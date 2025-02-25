Годовая инфляция в Краснодарском крае достигла 9,9%

Годовая инфляция в Краснодарском крае выросла до 9,9% в январе 2025 года по сравнению с декабрьским показателем в 9,48%. Соответствующая информация содержится на сайте Южного главного управление Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Уровень инфляции в регионе превысил средний показатель по Южному федеральному округу (9,8%) и приблизился к общероссийскому значению (9,92%).

Стоимость продовольственных товаров в крае увеличилась на 12,39% в годовом выражении против 11,89% в декабре. Среди прочего, рост пришелся на мясную продукцию (+8,17%) из-за увеличения затрат на оплату труда, электроэнергию и корма.

Также подорожали молочная продукция (+15,49%) и кондитерские изделия (+14%) на фоне сокращения производства и роста издержек.

Цены на бытовую технику поднялись на 5,35% в декабре против 5,15% в январе из-за ослабления курса рубля. Повышение мировых цен на драгметаллы отразилось на стоимости ювелирных изделий в регионе.

Услуги в Краснодарском крае подорожали на 11,93% в январе по сравнению с 11,32% месяцем ранее. Рост цен затронул медицинское обслуживание, нотариальные услуги, услуги ЗАГСа и капремонта.

Нурий Бзасежев