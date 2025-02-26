Кадровое оздоровление

Выступая 25 февраля в Госдуме, глава Минздрава Михаил Мурашко напомнил о выдвинутом его ведомством проекте ввести для выпускников медицинских вузов и колледжей обязательную отработку в государственной системе здравоохранения. Эта идея обсуждается в контексте проблемы дефицита медицинских кадров в государственных больницах и клиниках. Если правительство пойдет на такую меру, это, вероятно, поможет несколько сократить предстоящие расходы на повышение зарплат медиков при ожидаемом переходе на новую систему оплаты их труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По задумке Минздрава, перед тем как влиться в ряды коммерческой медицины, выпускникам-медикам следует послужить обществу

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ По задумке Минздрава, перед тем как влиться в ряды коммерческой медицины, выпускникам-медикам следует послужить обществу

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Минздрав выступает за введение обязательной отработки в государственных больницах и поликлиниках для закончивших медицинские вузы и колледжи. Об этом, выступая на мероприятии в Госдуме, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. Ранее министерство предложило внести соответствующие поправки в закон об образовании (см. Ъ от 5 февраля). В случае принятия документа выпускников вузов обяжут минимум три года потрудиться в медучреждении, которое оказывает помощь в рамках программы госгарантий (в том числе по ОМС). Это может быть как государственная, так и частная больница. Для выпускников колледжей предусмотрена аналогичная отработка сроком в два года.

Предложение господина Мурашко прозвучало в контексте дискуссии с депутатами по проблеме дефицита медицинских кадров. Министр оценил нехватку врачей цифрой в 23,3 тыс., среднего медицинского персонала — 63,55 тыс.

При этом Михаил Мурашко сообщил, что с 2023 года численность врачей увеличивалась и сейчас составляет почти 558 тыс. человек. По его словам, с 2019 по 2024 год общий прирост врачебного персонала составил порядка 6,5 тыс. человек. Хотя 19% врачей и около 13% среднего медперсонала — это лица старше 60 лет, «огромный прирост», по словам министра, отмечен по медикам в возрасте до 35 лет. Такую динамику можно объяснить ростом зарплат в отрасли. В 2019 году средняя зарплата у врачей составляла 80 тыс. руб., в 2024 году (по итогам девяти месяцев) — 123 тыс. руб. в месяц. Зарплата среднего медицинского персонала увеличилась с 39,5 тыс. до 61 тыс. руб. По данным Росстата, в 2024 году общий показатель средней зарплаты по стране превысил 84 тыс. руб. в месяц.

Возможное возвращение практики отработки можно объяснить тем, что ежегодно медицинские учебные заведения в РФ выпускают на рынок труда в общей сложности 4–6 тыс. специалистов, но только незначительная часть из них приходит работать в государственные больницы и клиники. Некоторые выпускники вовсе не работают по специальности, другие — идут в коммерческие клиники, которые, как правило, предлагают более привлекательные условия работы. В перспективе, поскольку на рынке частной медицины происходит консолидация медучреждений, ресурсы, которые аккумулируют различные крупные сети, а также их способность конкурировать за персонал будут только расти.

Предложение Минздрава может свидетельствовать об обеспокоенности ведомства судьбой предстоящей реформы оплаты труда в отрасли. Впервые о ней заговорили еще в 2021 году. Минздрав и Минтруд разработали новую модель расчета зарплат медиков, но ее внедрение привело бы к кратному росту расходов системы ОМС. В результате Минфин выступил против, не согласившись с расходами на российское здравоохранение дополнительно еще на полтриллиона рублей в год.

В 2025 году, согласно поручению Владимира Путина, ведомства вернулись к проработке реформы оплаты труда в бюджетной сфере. В трех регионах РФ должен быть запущен пилотный проект, который позволит оценить параметры новой модели. Очевидно, что вопрос финансирования неизбежно возникнет и в этот раз, так что возможность наполнить систему здравоохранения новыми молодыми кадрами с невысокими зарплатами через обязательную отработку после обучения, вероятно, сможет сократить требуемые дополнительные расходы.

Анастасия Мануйлова