Главные новости за 25 февраля. Новороссийск

«Встали и пошли трудиться»: мэр Новороссийска отправил глав районов чистить снег.

В Новороссийске хотят достроить Дворец олимпийских видов спорта «Черноморский».

Строительство школы на улице Котанова в Новороссийске идет с отставанием от графика.

Следователи в Новороссийске заинтересовались причиной затопления научного судна.

Работы на энергосетях в Борисовке под Новороссийском завершены.

Суд ввел процедуру наблюдения в «Керченском Рыбкомбинате».

Учреждения культуры в Новороссийске оснастят оборудованием на 16,3 млн рублей.

Морской кафедральный собор в Новороссийске впишут в концепцию Малой Земли.

Педагог из Новороссийска завоевала серебро на Чемпионате мира по каратэ в Японии.