Главные новости за 25 февраля. Новороссийск
«Встали и пошли трудиться»: мэр Новороссийска отправил глав районов чистить снег.
В Новороссийске хотят достроить Дворец олимпийских видов спорта «Черноморский».
Строительство школы на улице Котанова в Новороссийске идет с отставанием от графика.
Следователи в Новороссийске заинтересовались причиной затопления научного судна.
Работы на энергосетях в Борисовке под Новороссийском завершены.
Суд ввел процедуру наблюдения в «Керченском Рыбкомбинате».
Учреждения культуры в Новороссийске оснастят оборудованием на 16,3 млн рублей.
Морской кафедральный собор в Новороссийске впишут в концепцию Малой Земли.
Педагог из Новороссийска завоевала серебро на Чемпионате мира по каратэ в Японии.